Дикий фейл обидчика Украины в видеообзоре матча ПСЖ – Монако – 5:2
09:46 - Читати українською
ПСЖ разбил Монако в центральном матче 13 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Команды обменялись голами благодаря грубым ошибкам голкиперов. Кён отбил мяч прямо на ногу Рамушу, а Доннарумма неуклюжей передачей вывел на ударную позицию Минамино (лучше бы итальянец так провалился против сборной Украины). Затем за дело взялся Дембеле. Летний новичок ПСЖ заработал пенальти для Мбаппе и наконец забил дебютный мяч.
ПСЖ разбил Монако в сверхрезультативном матче – дебютный гол Дембеле, эпический привоз Доннаруммы
Перестрелка завершилась разгромом Монако 5:2. ПСЖ выиграл 6-й тур подряд и точно не отдаст лидерство в этом туре, а княжеский клуб останется третьим.
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