Команды обменялись голами благодаря грубым ошибкам голкиперов. Кён отбил мяч прямо на ногу Рамушу, а Доннарумма неуклюжей передачей вывел на ударную позицию Минамино (лучше бы итальянец так провалился против сборной Украины). Затем за дело взялся Дембеле. Летний новичок ПСЖ заработал пенальти для Мбаппе и наконец забил дебютный мяч.

ПСЖ разбил Монако в сверхрезультативном матче – дебютный гол Дембеле, эпический привоз Доннаруммы

Перестрелка завершилась разгромом Монако 5:2. ПСЖ выиграл 6-й тур подряд и точно не отдаст лидерство в этом туре, а княжеский клуб останется третьим.