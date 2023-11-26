Ліга 1, 13 тур

Клермон – Ланс – 0:3

Голи: Ваї, 11, Томассон, 50, Саїд, 82

Вилучення: Ваі 45+2 (Ланс), Сейду, (Клермон) 45+3, Гастьєн (за межами поля) 45+3

Страсбур – Марсель – 1:1

Голи: Емега, 6, – Клос, 27

Ланс поступово набирає форму і підкрадається до зони єврокубків. Зустріч проти одного з аутсайдерів чемпіонату була прекрасною можливістю, щоб здобути три очки. Команда Франка Єса впоралася зі своїм завданням. Ваі забив вже на 11 хвилині. Втім, молодий нападник не впорався з емоціями під кінець першого тайму після сутички з Сейду. Обоє заробили вилучення. Також червону карту отримав і тренер Клермона. В другому таймі Ланс використав свої моменти й забив ще двічі.

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Старсбур вдома намагався зламати невтішну серію з Марселем. Провансальці не програвали на виїзді в Ельзасі з 2005 року (в 17 матчах). Команда Війєра зуміла забити вже на 6 хвилині. В середині першого тайму Клос зрівняв цифри на табло. Страсбур в першому таймі більше відбивався, а ось по перерві ельзасці вирішили трішки діяти агресивніше. Це призвело до кількох класних моментів біля воріт Пау Лопеса. Втім, господарі не зуміли розпорядитися ними правильно.

Варто зауважити, що Едуард Соболь опинився в заявці на матч, але на поле знову вийшов лише на 83 хвилині.

Страсбур п'ять матчів поспіль не можу перемогти в чемпіонаті. Наразі ельзасці перебувають на 12 місці з 13 балами. Марсель набрав на одне очко більше і посідає дев'яту сходинку. Ланс піднявся на шосте місце з 19 пунктами.

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