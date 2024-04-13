Ланс сыграл против Метца в стартовом матче в 29 туре чемпионата Франции. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Лига 1, 29 тур

Метц – Ланс – 2:1

Голы: Микаутадзе, 34, 45+3 – Сотока, 13 (пен)

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Ланс имел возможность взять три очка в матче с аутсайдером. Впрочем, команда Франка Эса создала сама себе проблемы. Сотока открыл счет, прекрасно реализовал пенальти. Метц ответил голом Микаутадзе. Перед перерывом игроки Ланса ошиблись в своей штрафной, а грузин этим шансом воспользовался, чтобы оформить дубль. Во втором тайме несмотря на старания Ланс не сумел отыграться.

Команда Франка Эса находится на шестой строчке с 43 баллами. Метц, который тренирует бывший наставник Яремчка Ласло Болони, расположился на 17 месте с 26 баллами. Стоит заметить, что "гранатовые" выиграли впервые за три тура.

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