Ланс зіграв проти Метца у стартовому матчі у 29 турі чемпіонату Франції. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Ліга 1, 29 тур

Метц – Ланс – 2:1

Голи: Мікаутадзе, 34, 45+3 – Сотока, 13 (пен)

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Ланс мав можливість взяти три очки у матчі з аутсайдером. Утім, команда Франка Еса створила сама собі проблеми. Сотока відкрив рахунок, прекрасно реалізував пенальті. Метц відповів голом Мікаутадзе. Перед перервою гравці Ланса помилися у своїй штрафні, а грузин цим шансом скористався, щоб оформити дубль. У другому таймі попри старання Ланс не зумів відігратися.

Команда Франка Еса перебуває на шостій сходинці з 43 балами. Метц, який тренує колишній наставник Яремчка Ласло Болоні, розташувався на 17 місці з 26 балами.

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