Ліга 1, 25 тур

Лор'ян – Ліон – 0:2

Голи: Тальяфіко, 52, Балде, 64

Ланс – Брест – 1:0

Гол: Агіляр, 32

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Ліон в минулому турі програв Лансу (0:3). Команда П'єра Сажа зуміла реабілітуватися на виїзді проти Лор'яна. "Ткачі" непогано контролювали гру у першому таймі, але в атаці мало що могли продемонструвати. По перерві Ліон продовжив тиснути на суперника і у підсумку забив два голи. Лор'ян залишився на 15 сходинці з 25 балами, а "ткачі" перебувають на 10 місці з 31 очком. Від зони єврокубків Ліон відстає на дев'ять пунктів.

Одне з ключових протистоянь цього туру проходило на Півночі Франції. Ланс, який бореться за Лігу Європи приймав одного з лідерів чемпіонату. Брест виграв три матчі поспіль, не пропустивши жодного голу. В цьому матчі оборона не змогла продемонструвати таку ж надійність. Агіляр на 32 хвилині вивів свою команду вперед. Ланс діяв досить компактно і не дозволив "піратам" розпоряджатися у своєму штрафному.

По перерві Брест змусив господарів поля проводити більше часу біля своїх воріт. Найкращий момент відіграти був у Сатріано, але Бріс Самба витягнув м'яч з лінії. Здобути хоча б нічию "піратам" не вдалося.

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