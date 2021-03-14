Ламела покарав Арсенал фірмовим голом рабоною – Регілон "збожеволів" від майстерності аргентинця
Хавбек Тоттенхема Ерік Ламела підтвердив свій статус одного з головних майстрів рабони.
Аргентинець поклав уже фірмовий гол у поєдинку 28 туру АПЛ проти Арсенала.
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На 33 хвилині Лукас відкотив м'яч Ламелі, а той без роздумів пробив рабоною. Шкіряний низом полетів точно поміж ніг Партея та зупинився у правому куті воріт Арсенала. Від техніки Еріка "збожеволів" навіть партнер – Серхіо Регілон стояв поруч і відразу схопився за голову.
Нагадаємо, Ламела вже забивав рабоною у жовтні 2014 року. Тоді жертвою аргентинця став Астерас в рамках групового етапу Ліги Європи.
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