Главный тренер "канониров" Микель Артета оставил капитана в запасе, несмотря на сверхпринципиальный статус дерби.

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"Он должен был начать в старте. Возникла дисциплинарная проблема, поэтому он останется на скамейке запасных. Мы со всем разобрались, двигаемся дальше. Это должно оставаться внутри команды. Есть определенные процессы, которые нужно уважать перед каждым матчем, вот и все", – цитирует Артету Goal.

Добавим, что Обамеянг провел 29 матчей в текущем сезоне, отличился 14 голами и одним ассистом.

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