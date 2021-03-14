Обамеянг начал дерби на скамейке запасных – Артета наказал капитана Арсенала за нарушение дисциплины
Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг подвел команду перед матчем 28 тура АПЛ против Тоттенхэма.
Главный тренер "канониров" Микель Артета оставил капитана в запасе, несмотря на сверхпринципиальный статус дерби.
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"Он должен был начать в старте. Возникла дисциплинарная проблема, поэтому он останется на скамейке запасных. Мы со всем разобрались, двигаемся дальше. Это должно оставаться внутри команды. Есть определенные процессы, которые нужно уважать перед каждым матчем, вот и все", – цитирует Артету Goal.
Добавим, что Обамеянг провел 29 матчей в текущем сезоне, отличился 14 голами и одним ассистом.
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