Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему луганчане до сих пор официально не объявили о назначении Валерия Кривенцова.

"Дело в том, что когда коллапс между игрой и результатом уже достиг полного "апофигея" – состоялся разговор между определенными уважаемыми людьми, и был поставлен вопрос: "Ненад, что дальше делать? Ты сможешь это исправить?".

Заря не может объявить о назначении нового тренера из-за предшественника-неудачника

Лалатович честно сказал: "Мне кажется, что я уже все. И я готов, если что, уйти, но у меня есть условие – отдадите мне зарплату за август и сентябрь. И я все подпишу". За сентябрь! Лалатович ушел в конце августа. Ну окей, такое условие.

Заре как-то надо было вывести эти деньги за границу, то есть чтобы Лалатовичу заплатить, и они еще этого не сделали. Но обещают сделать в течение недели", – рассказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, ранее Лалатович уверял, что покинет клуб бесплатно и отказывается от любой компенсации за разрыв контракта.

Итоги ужасного евролета для Украины: минус 3 клуба, антирекорд СК Днепр-1, у Зари появился свой "Тед Лассо"