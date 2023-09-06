Луганский клуб до сих пор ожидает возможности объявить о приходе Валерия Кривенцова.

Заря пока завершает деловые отношения и с Ненадом Лалатовичем, из-за чего не может официально представить Валерия Кривенцова новым главным тренером, сообщает Sport.ua.

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Сейчас клуб прилагает усилия, чтобы выполнить все необходимые формальности перед Лалатовичем. Только тогда Кривенцов сможет возглавить Зарю.

Напомним, последним клубом Кривенцова был Металлист 1925, который он покинул в октябре 2022 года и с тех пор оставался без работы. 50-летний специалист ранее также работал с Мариуполем и молодежными и юношескими командами Шахтера. Лалатович же неудачно начал сезон с Зарей и довольно быстро ушел из луганского клуба.

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