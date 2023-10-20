"Абсолютно без каких-либо шуток я могу уверенно сказать: мы способны бороться за самые высокие места и титул.

Полесье объявило о подписании звездного экс-легионера Шахтера

Ведь лакмусовой бумажкой может служить игра с Динамо. Это команда, которую сложно обыграть, в каком бы состоянии и на какой бы ступеньке в таблице она не находилась.

Мы ясно дали понять: если мы можем обыграть Динамо, то почему бы не обыгрывать других, ведь явных лидеров в чемпионате нет", – цитирует Тейлора официальный сайт житомирцев.

Напомним, Лукас подписал с Полесьем контракт до 30 июня 2024 года. После 10-ти туров новичок УПЛ идет в турнирной таблице на второй строчке, набрав 19 очков и на один балл отстает от Кривбасса.

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