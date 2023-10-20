"Абсолютно без будь-яких жартів я можу впевнено сказати: ми здатні боротись за найвищі місця та титул.

Полісся оголосило про підписання зіркового екс-легіонера Шахтаря

Адже лакмусовим папірцем може служити гра з Динамо. Це команда, яку складно обіграти, в якому б стані і на якій сходинці в таблиці вона б не перебувала.

Ми ясно дали зрозуміти: якщо ми можемо обіграти Динамо, то чом би не обігрувати інших, адже явних лідерів у чемпіонаті немає", – цитує Тейлора офіційний сайт житомирців.

Нагадаємо, Лукас підписав з Поліссям контракт до 30 червня 2024 року. Після 10-ти турів новачок УПЛ йде у турнірній таблиці на другій сходинці, набравши 19 очок і на один бал відстає від Кривбаса.

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