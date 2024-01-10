Новичок Ромы Дин Хёйсен, который был арендован у Ювентуса, дебютировал за джаллоросси в очень деликатный момент – в игре с Аталантой. Несмотря на то, что к тому моменту времени он успел провести только одну тренировку под руководством Жозе Моуринью, его действия против бергамасков называли "профессорскими": все 50 минут он отыграл с высоко поднятой головой, постоянно находил партнёров длинными диагоналями и вообще совершил 39 точных передач из 41, став наиболее раздающим мяч игроком. И это в 18 лет на глазах 60 тысяч фанатов!

Парламент Италии остановил работу ради римского дерби – правительство обсуждало поставки оружия Украине

Но в римском дерби именно Хёйсен "привёз" роковой для Ромы пенальти в начале второго тайма. Форвард Лацио Кастельянос на доли секунды опередил Дина, и нога нидерландца скользнула не по мячу, а по "икре" аргентинца. Изначально Даниэле Орсато проигнорировал этот эпизод, который казался не самым очевидным - всё же Кастельянос сделал неточный пас – однако VAR порекомендовал главному арбитру посмотреть видеоповтор. В итоге Дзакканьи, который всё же успел восстановиться к этой игре, переиграл Патрисиу с 11-метровой отметки.

Если не считать не самый опасный удар Белотти на 87-й минуте, Рома за весь матч так и не сподобилась создать хотя бы один голевой момент у ворот резервного голкипера "орлов" Мандаса. В этот раз у Моуринью не сработал не только основной план, но и запасной – в середине второго тайма "особенный" традиционно пошёл ва-банк и снял с игры защитника (Карсдорпа) ради дополнительного форварда (Азмуна). У Лацио, в свою очередь, было несколько возможностей развить своё преимущество, обе – у Весино. Уругваец пытался пробить Патрисиу как со второго этажа, так и со средней дистанции, но в обоих случаях потерпел неудачу. Как и вышедший на замену в составе хозяев экс-вингер Ромы Педро. Он попытался спровоцировать Манчини, за что получил два предупреждения.

Тем не менее, именно Лацио вышел победителем в этой дуэли. В полуфинале Кубка Италии команда Маурицио Сарри встретится с победителем пары Ювентус – Фрозиноне.

Фиорентина прошла Болонью в Кубке Италии – всё решила серия пенальти, чемпион был освистан