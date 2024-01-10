Новачок Роми Дін Хьойсен, який був орендований у Ювентуса, дебютував за "джаллороссі" в дуже делікатний момент – у грі з Аталантою. Незважаючи на те, що на той момент часу він встиг провести тільки одне тренування під керівництвом Жозе Моурінью, його дії проти бергамасків називали "професорськими": усі 50 хвилин він відіграв із високо піднятою головою, постійно знаходив партнерів довгими діагоналями і взагалі зробив 39 точних передач із 41, ставши гравцем, який найбільше роздає м'яч. І це у 18 років на очах 60 тисяч фанатів!

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Проте в римському дербі саме Хьойсен "привіз" фатальний для Роми пенальті на початку другого тайму. Форвард Лаціо Кастельянос на долі секунди випередив Діна, і нога нідерландця ковзнула не по м'ячу, а по "ікрі" аргентинця. Спочатку Даніеле Орсато проігнорував цей епізод, який здавався не найочевиднішим – усе ж Кастельянос зробив неточний пас – однак VAR порекомендував головному арбітру подивитися відеоповтор. У підсумку Дзакканьї, який все ж встиг відновитися до цієї гри, переграв Патрісіу з 11-метрової позначки.

Якщо не брати до уваги не найнебезпечніший удар Белотті на 87-й хвилині, Рома за весь матч так і не спромоглася створити хоча б один гольовий момент біля воріт резервного голкіпера "орлів" Мандаса. Цього разу у Моурінью не спрацював не тільки основний план, а й запасний – у середині другого тайму "особливий" традиційно пішов ва-банк і зняв із гри захисника (Карсдорпа) заради додаткового форварда (Азмуна). У Лаціо, своєю чергою, було кілька можливостей розвинути свою перевагу, обидві – у Весіно. Уругваєць намагався пробити Патрісіу як з другого поверху, так і з середньої дистанції, але в обох випадках зазнав невдачі. Як і екс-вінгер Роми Педро, який вийшов на заміну в складі господарів. Він спробував спровокувати Манчіні, за що отримав два попередження.

Проте саме Лаціо вийшов переможцем у цій дуелі. У півфіналі Кубка Італії команда Мауріціо Саррі зустрінеться з переможцем пари Ювентус – Фрозіноне.

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