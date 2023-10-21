Мауріціо Саррі поступово вчить свою нову команду грати у футбол. Після бурхливої трансферної кампанії Лаціо просів у результатах. З часом ігрові зв'язки вдалося налагодити, й ситуація вже не має вигляду критичної.

Інтер розгромив Торіно й повернувся на перше місце Серії А

Римляни вперше у сезоні спромоглися виграти два матчі Серії А поспіль (якщо врахувати ще й Лігу чемпіонів, то взагалі отримаємо серію з трьох поєдинків). Сассуоло в першому таймі не був схожим на себе – нічого не створював в атаці й привозив біля своїх воріт. Якщо гол Андерсена ще якось можна пояснити, то як Альберто зумів пробити в оточенні чотирьох захисників – ще те питання.

Другий там вже був протистоянням рівних команд. Щоправда, єдиним цікавим моментом було бажання арбытра вилучити Проведеля за нібито гру рукою поза штрафним майданчиком, але VAR став на бік голкіпера. Зрештою, Лаціо втримав перемогу з рахунком 2:0 і піднявся відразу на 7 місць. Сассуоло після перемог над Інтером і Юве вже три матчі не виграє, поки залишаючись на 13-й сходинці.

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