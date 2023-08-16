Вратарь Луиш Машимиану попытается вернуть себе уверенность в хорошо знакомой Ла Лиге.

Альмерия официально подтвердила годичную аренду игрока Лацио с правом полноценного выкупа.

Дебют года: голкипер Лацио получил красную карточку на 6-й минуте первого матча – эпическое видео

Год назад римляне отдали за Машимиану немалые 10 млн евро другому испанскому клубу – Гранаде. Впрочем, португалец провалил дебют, получив глупую красную карточку уже на 6-й минуте. После этого Машимиану в Серии А не выходил, тотально проиграв конкуренцию Ивану Проведелю.

Если новый вратарь сразу получит место в старте, то должен готовиться к сверхтяжелому дебюту – 19 августа Альмерия примет мадридский Реал.

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