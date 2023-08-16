Воротар Луїш Машиміану спробує повернути собі впевненість у добре знайомій Ла Лізі.

Альмерія офіційно підтвердила річну оренду гравця Лаціо з правом повноцінного викупу.

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Рік тому римляни віддали за Машиміану чималі 10 млн євро іншому іспанському клубу – Гранаді. Втім, португалець провалив дебют, отримавши дурну червону картку вже на 6-й хвилині. Після цього Машиміану в Серії А не виходив, тотально програвши конкуренцію Івану Проведелю.

Якщо новий воротар відразу отримає місце у старті, то повинен готуватися до надважкого дебюту – 19 серпня Альмерія прийматиме мадридський Реал.

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