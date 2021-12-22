Чемпіонат Італії 2021/22, 19-й тур

Сассуоло – Болонья – 0:3

Голи: Орсоліні, 36, Хікі, 44, Сантандер, 90+4

Венеція – Лаціо – 1:3

Голи: Форте, 30 – Педро, 3, Ачербі, 48, Альберто, 90+5

Вилучення: Тессман, 90+1 (Венеція)

Верона – Фіорентина – початок о 19:30

Інтер – Торіно – початок о 19:30

Рома – Сампдорія – початок о 19:30

Наполі – Спеція – початок о 21:45

Емполі – Мілан – початок о 21:45

Сассуоло в рідних стінах приймав Болонью, якій в останній трьох турах не вдалося набрати бодай один заліковий бал. Гості дуже хотіли перемогти – і це бажання конвертувалось у два голи ще до перерви. Так, на 36-й хвилині вони відкрили рахунок внаслідок передачі Ніко Домінгеса на лівий край штрафного та потужного удару Орсоліні в ближню дев'ятку, а на 44-й перевагу болонців подвоїв Хікі – він спокійно прийняв пас від кутового прапорця на лінію півкола й пробив у дальній верхній кут. 0:2!

Хікі став лишень сьомим захисником, народженим після 2000 року, якому вдалося забити 4+ голів у топ-5 чемпіонатів Європи. В другому ж таймі Сассуоло не змогло відіграти бодай один гол, а в компенсований час свіжий Сантандер добив "нероверді" – 0:3! Болонья святкує розгром.

У паралельній зустрічі Венеція приймала Лаціо. Римляни вийшли вперед вже на 3-й хвилині зусиллями Педро, якому вдався прохід метрів на 30, від центру поля до лівого краю штрафного. Іспанець завершив його точним ударом в ближній кут – 0:1! Втім, через 28 хвилин новачок Серії А відновив статус-кво завдяки подачі з правого флангу від Араму на голову Форте. 1:1.

На перерву команди пішли за нічийного рахунку, але всього за дві хвилини після відновлення гри "орли" знову забили – цього разу відзначився Ачербі, який плечем замкнув навіс з кутового. 1:2! Відіграти цей гол господарям вже не вдалося, а у компенсований час вони ще й у меншості залишились. Лаціо ж при грі 11 на 10 швидко добив Венецію голом Луїса Альберто. 1:3! Римляни знову на коні.

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