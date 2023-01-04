В среду в чемпионате Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 16-й тур

Рома – Болонья – 1:0

Гол: Пеллегрини, 5 (пен.)

Лечче – Лацио – 2:1

Голы: Стрефецца, 57, Коломбо, 71 – Иммобиле, 14

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Рома вышла вперед в матче с Болоньей уже на 5-й минуте – Ликояннис выполнил грязный подкат в чужой штрафной против Дибалы и арбитр указал на точку. Пеллегрини уверенно исполнил приговор. Несмотря на незначительное преимущество гостей во владении мячом ("волки" сознательно отдали инициативу сопернику), хозяева не стеснялись бить при первой возможности. Хорошую возможность отличиться имел Дибала в конце тайма, однако первую попытку заблокировали защитники, а после второй сфера пролетела над воротами.

После перерыва команды обменялись моментами: Дзаньоло попал в руки киперу, а удар Арнаутовича вплотную был заблокирован. Болонья значительно превосходила гостей во втором тайме, но хотя бы сравнять так и не смогла.



В параллельном матче еще одна римская команда – Лацио – неожиданно уступила Лечче. Иммобиле открыл счет на 14-й минуте: заброс за спины защитников в штрафную и Чиро метко пробил в дальний угол мимо голкипера. Через две минуты он чуть не удвоил, в падении пробив над воротами. В середине тайма Башич схватился за голову – после добивания он послал сферу высоко над перекладиной.

После перерыва Лечче сравнял: Ди Франческо получил сферу на левом фланге и пробил с острого угла. Проведель отразил удар руками на другой фланг, где на добивании первым был Стрефецца. В середине второй сорокапятиминутки Коломбо сорвал овации на трибунах, выведя хозяев вперед. Лечче вчистую переигрывал Лацио и был ближе к тому, чтобы забить в третий раз, чем Лацио сравнять. Все попытки Сарри оживить игру заменами не приносили результата. Как следствие, Лацио опустился на 5-е место и сравнялся по очкам с Ромой.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ