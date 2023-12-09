Верона прекрасно начала сезон, набрав шесть очков за два тура. Вот только после этого идет совсем без побед. То есть безвыигрышная серия длится уже три с половиной месяца. Символично, что последней, кого одолели "мастифы", была Рома. Сегодня принимали другой столичный коллектив. Лацио в этом сезоне очень нестабильный, но постепенно подтянулся к зоне еврокубков.

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В этом розыгрыше Серии А подопечные Маурицио Сарри не забили ни одного гола после розыгрыша стандартов. Потому и было удивительно, что в первом тайме наибольшую угрозу "орлы" создавали именно в таких ситуациях. Луис Альберто исполнял очень перспективные подачи. Однако гол забили классически – после контратаки. Фелипе прострелил во вратарскую, где забыли Дзакканьи. Тот пяткой направил мяч в сетку. Очень красивый гол, который Маттия не праздновал из уважения к Вероне. За этот клуб он отыграл почти восемь лет.

Лацио не пошел добивать оппонента, а хозяева в принципе ничего не создавали. За первый тайм было 0.03 xG. Менять ситуацию после перерыва вышел Тома Анри. Француз почти год не может полноценно покинуть клубный лазарет, поэтому его нагружают постепенно. В прошлом туре он провел 7 минут, сегодня его выпустили где-то на 40. С Удинезе именно гол Анри спас Вероне ничью. С Лацио он тоже сделал на это заявку. Хозяева на 70-й минуте провели похожую контратаку, которая была у "орлов" до перерыва. Правда, здесь красоты не получилось. Проведель очень неудачно выловил навес, закручивавшийся в ворота. Второй темп Вероны тоже был неудачным, но Анри успел подставить бедро – 1:1.

Лацио срочно требовалось искать атакующие резервы. Показалось, вышло. Наконец, навес Альберто с углового превратили в гол. Однако Казале, чтобы получить выгодную позицию для удара, подтолкнул соперника. После видеоповтора гол был отменен. Очень быстро гости получили другое преимущество – Дуда получил вторую желтую, оставив Верону в меньшинстве. Оставалось играть еще около двадцати минут.

Вроде бы вполне достаточно времени, но Лацио так и не смог провести хотя бы одну по-настоящему опасную атаку. Верона отстояла ничью, благодаря которой догнала Эмполи на границе зоны вылета. "Орлы" обогнали Аталанту, которая свой матч 15-го тура еще не сыграла. Но самая большая проблема Маурицио Сарри – это всего одна победа за последние пять матчей Серии А, хотя в соперниках не было ни одного из грандов чемпионата.