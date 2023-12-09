Верона чудово почала сезон, набравши шість очок за два тури. От тільки після того йде зовсім без перемог. Тобто безвиграшна серія триває вже три з половиною місяці. Символічно, що останньою, кого здолали "мастифи", була Рома. Сьогодні приймали інший столичний колектив. Лаціо цього сезону дуже нестабільний, але потроху підтягнувся до зони єврокубків.

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У цьому розіграші Серії А підопічні Мауріціо Саррі не забили жодного гола після розіграшу стандартів. Тому й було дивно, що в першому таймі найбільшу загрозу "орли" створювали саме в таких ситуаціях. Луїс Альберто виконував дуже перспективні подачі. Однак гол забили класично – після контратаки. Феліпе прострілив у воротарський, де забули Дзакканьї. Той п'ятою спрямував м'яч у сітку. Дуже красивий гол, який Маттія не святкував з поваги до Верони. За цей клуб він відіграв майже вісім років.

Лаціо не пішов добивати опонента, а господарі в принципі не створювали нічого. За перший тайм мали 0.03 xG. Змінювати ситуацію по перерві вийшов Тома Анрі. Француз майже рік не може повноцінно покинути клубний лазарет, тому його навантажують поступово. У минулому турі він провів 7 хвилин, сьогодні його випустили десь на 40. З Удінезе саме гол Анрі врятував для Верони нічию. З Лаціо він теж зробив на це заявку. Господарі на 70-й хвилині провели схожу контратаку, яка була в "орлів" до перерви. Щоправда, тут краси не вийшло. Проведель дуже невдало виловив навіс, який закручувався у ворота. Другий темп Верони також був невдалим, але Анрі встиг підставити стегно – 1:1.

Лаціо терміново потрібно було шукати атакувальні резерви. Здавалося, вийшло. Нарешті навіс Альберто з кутового перетворили в гол. Однак Казале, щоб отримати вигідну позицію для удару, підштовхнув суперника. Після відеоповтору гол скасували. Дуже швидко гості отримали іншу перевагу – Дуда отримав другу жовту, залишивши Верону в меншості. Залишалося грати ще близько двадцяти хвилин.

Нібито цілком достатньо часу, але Лаціо так і не спромігся провести бодай одну по-справжньому небезпечну атаку. Верона відстояла нічию, завдяки якій наздогнала Емполі на межі зони вильоту. "Орли" обігнали Аталанту, яка свій матч 15-го туру ще не зіграла. Але найбільша проблема Мауріціо Саррі – це лише одна перемога за останні п'ять матчів Серії А, хоча в суперниках не було жодного з грандів чемпіонату.