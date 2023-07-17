Контракт Зелиньски с Наполи заканчивается следующим летом, и президент клуба Аурелио Де Лаурентис не спешит его продлевать. Стороны не могут согласовать зарплату: Наполи намерен платить Петру меньше, чем он сейчас зарабатывает.

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В то же время Лацио находится в поисках замены Сергею Милинковичу-Савичу, который соблазнился на деньги Аль-Хиляля. Поэтому сделка между "орлами" и Зелиньски может стать выгодной для всех сторон. Как информирует журналист Calciomercato.com Даниэле Лонго, Лацио сделал Наполи конкретное предложение по поляку – сумма составила около 18 млн евро.

Ранее Де Лаурентис отмечал, что готов отпустить полузащитника за 30 млн евро. Несмотря на разрыв между предложением и требованием, переговоры продвигаются позитивно. В столице Италии уверены, что сделка может состояться.

В сезоне 2022/23 Зелиньски сыграл за Наполи 48 матчей во всех турнирах. Он внёс существенный вклад в выигрыш чемпионского титула: польский хавбек отличился 7 голами и 10 ассистами.

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