Милинкович-Савич соблазнился фантастической зарплатой в Саудовской Аравии – Лацио нашел чемпионскую замену
10 июля 12:56 - Читати українською
Сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич готов пожертвовать европейским футболом ради денег.
Милинкович-Савич согласился на переход в Аль-Хиляль, где ему предложили контракт на 3 сезона и зарплату в размере 20 миллионов евро годовых, сообщает La Repubblica.
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Аравийский клуб также удовлетворит требования Лацио. Аль-Хиляль уже направил официальный запрос на трансфер, выписав чек на 40 миллионов евро. Именно такую сумму и просит Лацио.
Маурицио Сарри работает над поиском замены лидеру команды. Тренер хочет пригласить Пьотра Зелиньски из Наполи. Поляк в прошлом сезоне стал чемпионом Италии, а его контракт истекает летом 2024-го.
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