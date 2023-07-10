Милинкович-Савич согласился на переход в Аль-Хиляль, где ему предложили контракт на 3 сезона и зарплату в размере 20 миллионов евро годовых, сообщает La Repubblica.

Йовичевич официально нашел новый клуб – экс-тренер Шахтера присоединился к звездной компании

Аравийский клуб также удовлетворит требования Лацио. Аль-Хиляль уже направил официальный запрос на трансфер, выписав чек на 40 миллионов евро. Именно такую сумму и просит Лацио.

Маурицио Сарри работает над поиском замены лидеру команды. Тренер хочет пригласить Пьотра Зелиньски из Наполи. Поляк в прошлом сезоне стал чемпионом Италии, а его контракт истекает летом 2024-го.