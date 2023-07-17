Контракт Зєліньскі з Наполі закінчується наступного літа, і президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс не поспішає його продовжувати. Сторони не можуть узгодити зарплату: Наполі має намір платити Пйотру менше, ніж він зараз заробляє.

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Водночас Лаціо перебуває в пошуках заміни Сергєю Мілінковічу-Савічу, який спокусився на гроші Аль-Хіляля. Тож угода між "орлами" та Зєліньскі може стати вигідною для всіх сторін. Як інформує журналіст Calciomercato.com Даніеле Лонго, Лаціо зробив Наполі конкретну пропозицію щодо поляка – сума склала близько 18 млн євро.

Раніше Де Лаурентіс зазначав, що готовий відпустити півзахисника за 30 млн євро. Незважаючи на розрив між пропозицією і вимогою, переговори просуваються позитивно. У столиці Італії впевнені, що угода може бути укладена.

У сезоні 2022/23 Зєліньскі зіграв за Наполі 48 матчів у всіх турнірах. Він зробив істотний внесок у виграш чемпіонського титулу: польський хавбек відзначився 7 голами та 10 асистами.

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