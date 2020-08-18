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Лацио сделал официальное заявление в отношении Давида Силвы, который обманул римлян и выбрал другой клуб

14:43 - Читати українською
Лацио сделал официальное заявление в отношении Давида Силвы, который обманул римлян и выбрал другой клуб
Давид Силва / REUTERS

Лацио опубликовал заявление спортивного директора клуба Игли Таре о переходе полузащитника Давида Силвы в Реал Сосьедад.

Ранее сообщалось, испанец согласовал трехлетний контракт с Лацио, согласно которому он должен был зарабатывать 4 миллиона евро в год. Соглашение также предусматривало использование испанцем личного водителя и перелеты на частном самолете.

Давид Силва официально стал игроком Реал Сосьедада

Однако в последний момент Силва решил вернуться на родину, подписав контракт с Реал Сосьедадом. Он не сообщил об изменении своего решения руководству Лацио перед этим. Более того – экс-игрок Манчестер Сити даже не отвечал на звонки. Его контракт с Реал Сосьедадом рассчитан до лета 2022-го и менее выгодный в финансовом плане.

"Я узнал о переходе Силвы в Реал Сосьедад. Уважаю его как футболиста, но не как человека", – говорится в заявлении Таре на официальном сайте Лацио.

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Давид Давид Силва Лацио Лацио Реал Сосьедад Реал Сосьедад Италия
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