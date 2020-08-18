Лаціо зробив офіційну заяву щодо Давіда Сільви, який обманув римлян і обрав інший клуб

Раніше повідомлялося, іспанець узгодив трирічний контракт з Лаціо, згідно з яким він повинен був заробляти 4 мільйони євро на рік. Угода також передбачала використання іспанцем особистого водія і перельоти на приватному літаку.

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Проте в останній момент Сільва вирішив повернутися на батьківщину, підписавши контракт з Реал Сосьєдадом. Він не повідомив про зміну свого рішення керівництво Лаціо перед цим. Ба більше – екс-гравець Манчестер Сіті навіть не відповідав на дзвінки. Його контракт з Сосьєдадом розрахований до літа 2022-го і менш вигідний у фінансовому плані.

"Я дізнався про перехід Сільви в Реал Сосьєдад . Поважаю його як футболіста, але не як людину", – йдеться у заяві Таре на офіційному сайті Лаціо.

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