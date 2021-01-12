После того, как команду купил миллиардер Ден Фридкин, ожидаемых финансовых вливаний не произошло. Напротив, новые американские владельцы не планируют искусственно наращивать мощность клуба, предпочитая четкий проект.

Тьягу Пинту, который недавно стал генеральным директором "волков", уже почувствовал действия этой модели. По информации Сalciomercato, португальский специалист должен расчистить почву для новых подписаний во время зимнего трансферного окна.

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Отмечается, что прежде всего предстоит урегулировать вопрос "трех китов". Речь идет о Федерико Фасио, Хавьере Пасторе и Жуане Жезусе. Все трое не входят в планы Паулу Фонсеки, но оказывают серьезную нагрузку на бюджет, суммарно зарабатывая более 9 млн евро в год. Предыдущие владельцы не особо экономили на зарплатах.

Сейчас Тьягу Пинту должен уговорить игроков сменить клубную прописку (претенденты есть на Фасио и Жезуса) или договориться о существенном уменьшении зарплат. Только после этого можно будет думать о новых подписаниях. В список пожеланий Ромы входят Гонсало Монтиэль (Ривер Плейт), Бернард (Эвертон) и Стефан Эль-Шаарави, который уже играл за "джалоросси".

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