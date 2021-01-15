Ровно год назад Малиновский дебютировал в Кубке Италии. Аталанта в 1/8 финала вылетела, уступив Фиорентине (1:2). Руслан вышел с первых минут и в середине второго тайма помог сравнять счет, ассистировав Иличичу. К чему это лирическое отступление? Просто очень удобно именно сейчас проводить паралети. Вчера бергамаски тоже играли в Кубке, наш земляк снова в основе, но уже победа над Кальяри и уверенный выход в четвертьфинал.

Проход Малиновского и компании в следующую стадию Кубка Италии в видеообзоре матча Аталанта – Кальяри – 3:1

Малиновский имел шансы забивать, но безупречно действовал Викарио. Джан Пьеро Гасперини только во второй раз за сезон дал возможность провести полный матч своему "18-му номеру". Накануне появилась информация, что украинец таки отказал Брюгге, который был готов сделать на него ставку, взяв в аренду. В конце концов, можем констатировать, что слухи о других клубах выглядят логичными. Хотя Малиновский хочет остаться в текущей команде, но его положение по сравнению с прошлым годом совсем не изменилось. Все тот же игрок резерва, но теперь еще и меньше играет.

Была надежда увидеть украинца титуларом после демарша Папу Гомеса. Однако после 5 матчей подряд в основе наступил такой же отрезок на скамейке запасных. На такой же момент сезона год назад статистика Малиновского была значительно веселее. По ассистах здесь равенство – 3/3, но результативность упала – сейчас один гол, а в прошлом году уже было три. Это можно списать на меньшее количество игрового времени, ведь сыграно на 335 минут меньше, а это более 3,5 полных матчей. И выходов в старте в середине января 2020-го было уже на один больше, чем сейчас (8/7).

Теперь уже не получается списывать все на адаптацию к требованиям тренера. Они у Гасперини специфические, но и полтора года – достаточный срок. Именно поэтому за такие шансы, как с Кальяри, нужно цепляться как можно крепче. Доказывать наставнику, что достоин большего. Получилось, надо признать, посредственно. Это не просто крик отчаяния болельщиков сборной Украины. Это фактически вердикт итальянских СМИ, оценивших Руслана по итогам кубкового матча далеко не самыми высокими баллами. И это на фоне блестящей игры самой Аталанты.

Аталанта – Кальяри: Бергамо в четвертьфинале Кубка, Малиновский с двумя классными ударами и без аргументов для Гасперини

Начнем с авторитетной La Gazzetta dello Sport. Журналисты культового издания поставили Малиновскому 6,5. Больше в составе Аталанты только у Госенса, Миранчука и Муриэля. "Был не достаточно сильным. Викарио отказал ему в забитом мяче после штрафного удара", – пишет газета.

Итальянская редакция Еurosport была менее щедрой – лишь "шестерка". Меньше из основных игроков Аталанты никто не получил. "Так себе. Магия чередуется с непонятным выбором. Гасперини жалуется на это – он хочет большего", – это о Руслане.

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Все те же 6 баллов и от CalcioDangolo: "Среди атакующих футболистов однозначно провел самую невыразительную игру. На самом деле в завершающей стадии он был настолько неэффективным еще и потому, что в воротах стоял невероятный Викарио, которому удалось значительно ограничить результат плохих действий обороны Кальяри".

Издание Sport Mediaset отдельно оценивает игру лишь самых ярких футболистов поединка. Малиновского среди них не оказалось. Оценка 6,5 и упоминание в основном тексте о дальних выстрелах, которые действительно были опасными.

Спортьелло и Малиновский – худшие в составе Аталанты. По крайней мере так считает TuttuMercatoWeb, поставив обоим игрокам 5,5. "Потерял несколько мячей на подступах к штрафной. Часто "застревал" на дриблинге. Опасность несли только дальние удары, но он может лучше", – пишет издание о полузащитника.

Вердикт Calciomercato (6 баллов) уже не столь неумолим: "Получил награду за терпение. Счастлив выйти в стартовом составе Малиновский сразу же делает рывок по правому флангу, насмехаясь над Калигари. Забитые мячи пришли с других участков поля, но когда они попадают на его левую ногу, атака Аталанты сияет. Легонько дотронулся к голу ударом со штрафного, но Викарио спас. Возможно, от него ожидали большего. Вытеснить из состава Пессину будет сложно ".

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Больше всего критики досталось от локальных изданий. Конечно, журналистов из Бергамо можно обвинить в завышенных ожиданиях, но именно они следят за своей командой гораздо внимательнее, чем их коллеги из национальных газет и порталов. В частности Bergamo&Sport ставит не самые худшие 6 баллов, но одновременно крайне лаконично описывает игру украинца: "Со статических положений всегда создает опасность. В остальном – много дыма и мало огня".

Все та же "шестерка" и довольно скептический вердикт от CalcioAtalanta: "Его левая всегда опасна. А еще Руслан никоим образом не сдается, но чтобы убедить Гасперини давать больше шансов в стартовом составе, он должен и может делать гораздо больше".

Хотя Bergamo News поставило Малиновскому самую низкую оценку (5,5), но оставило место для сдержанного оптимизма: "Он был бы игроком основы в любой другой команде, Гасперини просит его играть спокойно. Руслан ищет магию, которая никогда не превращается в фейерверк".

Опять самый низкий балл (5,5) вместе со Спортьелло – теперь от Tutto Atalanta. Однако, издание именно украинца считает худшим игроком матча. "Слишком прибегает к сложной игре и теряет очень много мячей. Сейчас Малиновский – это дальний родственник того игрока, которым восхищались в прошлом сезоне", – резюмирует издание.

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