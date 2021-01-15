Матч і онлайн-трансляція Лаціо – Рома на "Футбол 24" стартував о 21:45 за київським часом. Римське дербі відкривало програму 18-го туру чемпіонату Італії 2020/21, в якому Рома на момент початку гри посідала 3 місце, а підопічні Сімоне Індзагі йшли на 8-й сходинці турнірної таблиці. Після 17-ти турів команда Паулу Фонсеки, для якого це було вже третє римське дербі, випереджала свого одвічного суперника на 6 очок.

Останні два протистояння між цими командами завершувалися з однаковим рахунком 1:1, а перед цим Рома та Лаціо обмінялися перемогами. Цікаво, що вперше за багаторічну історію дербі делла Капітале матч проходив у п'ятницю – єдиний день тижня, коли Рома та Лаціо ще жодного разу не зустрічалися. Також це дербі стало першим, яке було зігране на порожньому Олімпіко – коронавірус все ще заважає повноцінному футболу.

Паулу Фонсека та Сімоне Індзагі виставили прогнозовані склади. Навіть Феліпе Кайседо, який нещодавно посварився з головним тренером, опинився у старті, попри чутки про неминучий відхід з клубу. Еквадорець склав дует нападників із Чіро Іммобіле – третім найкращим бомбардиром Серії А (11 голів). Натомість атакувальне тріо Роми звично сформували Генріх Мхітарян, Лоренцо Пеллегріні та Едін Джеко, який у поточному чемпіонаті забив 7 м'ячів.

Три кити блокують трансфери для Фонсеки – Рома страждає від помилок минулого керівництва

До слова, у запасі Лаціо опинився Сенад Луліч. Капітан "орлів" пропустив майже рік через важку травму, а дербі стало першим матчем для боснійця, в якому він потрапив у заявку своєї команди.

Перший момент у матчі створили номінальні господарі – Лаціо. Чіро Іммобіле увійшов у штрафний, хитнув Джанлуку Манчіні, але з доволі гострого кута пробив вкрай слабко і просто в руки Пау Лопесу. "Б'янкочелесті" більше володіли м'ячем у перші хвилини, але й Рома чекала на помилку суперників. Огріхи, до слова, були – в одному з епізодів Мхітарян обікрав Мілінковіча-Савіча, посадивши серба на жовту картку.

Але те, що витворили поблизу власних воріт "вовки", важко описати. Банальний виніс Пепе Рейни призвів до гола. Спершу Спінаццола невдало скинув на партнера, після чого Роджер Ібаньєс примудрився втратити м'яч у власному штрафному. Круглий відлетів до Іммобіле, а той свою справу знає, вразивши дев'ятку воріт Лопеса гарматним ударом. 1:0 – дванадцятий гол Чіро в чемпіонаті.

На 23-й хвилині м'яч вдруге опинився у воротах Роми. Ібаньєс вдруге "наварив", програвши боротьбу Лаццарі на лівому фланзі. Той впав у штрафному, але встиг підвестися і відкотив на Луїса Альберто. Удар іспанця в дальній кут був бездоганним. 2:0 – тріумф Лаціо в першу чверть матчу і повне фіаско Фонсеки та Роджера Ібаньєса.

"Джалороссі" створили бодай щось лише на 35-й хвилині. Мхітарян пробив з льоту після скидки Джеко – повз ворота. Іммобіле міг остаточно ховати Рому, але перемудрив з обіграшем і випустив м'яч за межі поля. Перед тим Луїс Альберто дозволив собі пас п'ятою в чужий штрафний. Джеко зачепився за м'яч і заробив стандарт, який до жодної небезпеки не призвів. Рома відверто провалила перший тайм на всіх ділянках поля – нічого особливого в атаці, натомість два привезені Роджером Ібаньєсом голи у свої ворота.

Безумовно, у перерві в роздягальні Роми відбулася чоловіча розмова, проте якогось позитиву вона не принесла. Ібаньєс вже в дебюті другого тайму знову помилився, але цього разу лаціале вибачили своїх суперників. Паулу Фонсека випустив Педро замість Верету, проте жодного загострення біля воріт Рейни це не спричинило. Лаціо впевнено контролював хід гри, не нехтуючи можливостями проводити контратаки. Дві з таких завершувались небезпечними ударами, але впевнено діяв Пау Лопес.

Могли забивати Кайседо та Іммобіле – іспанський кіпер знову рятував Рому. Просто розривали підопічні Індзагі своїх візаві на контратаках – Манчіні, Смоллінг та Ібаньєс нічого не могли вдіяти. Якби не Лопес, то бути б розгрому.

Але на 67-й хвилині не врятував і Пау. Луїс Альберто з півкола перед штрафним елегантно закрутив у правий нижній кут. 3:0 – Рома нокаутована, Фонсека викинув білий рушник. Цей гол закрив гру, хоча Лаціо продовжив куражитися. Те, як в одній із атак "орли" вийшли з-під пресингу на своїй половині поля, потрібно показувати дітям у ДЮСШ як еталон гри у футбол. Розкішний матч від команди Сімоне Індзагі!

На 85-й хвилині Джеко мав забивати, але програв дуель Рейні. Лідери Роми не зіграли у дербі на своєму рівні, на відміну від провідних футболістів Лаціо. Блискуча гра номінальних господарів, помножена на жахливі помилки "вовків", завершилася абсолютно заслуженою перемогою "б'янкочелесті".

3:0 – Лаціо зганьбив Рому та піднявся на 7 місце, набравши 31 очко. У Роми 34 пункти та 3 позиція, але Ювентус та Аталанта можуть посунути "джалороссі" з топ-3.

Паулу Фонсека вкотре продемонстрував своє невміння протистояти італійським топ-клубам. Якщо зі слабшими командами Рома більш-менш навчилася давати собі раду, то проти серйозних опонентів постійно виникають проблеми. 1:4 від Аталанти, 0:4 від Наполі, тепер ганебні 0:3 в римському дербі. На щастя для екс-наставника Шахтаря, сьогодні на трибунах Олімпіко не було вболівальників, інакше б португалець і його команда почули б багато "теплих" слів на свою адресу, адже Рома не може виграти вже четверте дербі поспіль. При цьому двічі програвши з рахунком 0:3.

"Далекий родич гравця, яким захоплювалися": Маліновський змарнував шанс і розчарував Італію, Аталанта сяє без українця