Кальяри и Лацио выдали яркий матч в рамках 24-го тура Серии А.

Кальяри имел серию из трех поражений подряд подряд и проходил римский дуэт. После избиения на поле Ромы (0:4) подопечные Раньери принимали Лацио.

Столичная команда выиграла первый тайм благодаря автоголу. Исаксен выполнял прострел в зону, где были лишь два игрока Кальяри. Ацци и Дейола сыграли в пинбол – автогол капитана островитян. После перерыва пошла игра без центра поля, в которой успешнее был также Лацио.

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Иммобиле сыграл на добивании, оформив свой 200-й гол в серии А. 33-летний бомбардир "орлов" стал лишь восьмым игроком в истории, которому покорилось такое достижение. Рекордсмен – другая легенда римлян Сильвио Пиола с 274 точными ударами.

Гаэтано роскошным обводящим выстрелом подарил Кальяри надежду, но не суждено. Андерсон с помощью рикошета установил финальные 3:1. Победа позволила Лацио подняться на шестую еврокубковую строчку. Кальяри с ужасной серией сидит в зоне вылета.

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