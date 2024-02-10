Кальярі мав серію з трьох поразок поспіль поспіль і проходив римський дует. Після побиття на полі Роми (0:4) підопічні Раньєрі приймали Лаціо.

Столична команда виграла перший тайм завдяки автоголу. Ісаксен виконував простріл в зону, де були лише два гравці Кальярі. Ацці і Дейола зіграли у пінбол – автогол капітана острів'ян. По перерві пішла гра без центра поля, в якій успішнішим був також Лаціо.

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Іммобіле зіграв на добиванні, оформивши свій 200-й гол в серії А. 33-річний бомбардир "орлів" став лише восьмим гравцем в історії, якому підкорилося таке досягнення. Рекордсмен – інша легенда римлян Сільвіо Піола з 274 точними ударами.

Гаетано розкішним обвідним пострілом подарував Кальярі надію, але не судилось. Андерсон з допомогою рикошету встановив фінальні 3:1. Перемога дозволила Лаціо піднятись на шосту єврокубкову сходинку. Кальярі з жахливою серією сидить в зоні вильоту.

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