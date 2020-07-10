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Лацио продал хавбека во Францию

11:56 - Читати українською
Лацио продал хавбека во Францию
Валон Бериша

Косоварський полузащитник Валон Бериша продолжит карьеру в Лиге 1.

Бериша покинул Лацио и перешел в Реймс. Косовар подписал с французами контракт на 4 года и будет выступать под 14 номером, сообщает официальный сайт клуба.

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Лацио получил за 27-летнего хавбека 5 миллионов евро компенсации. Бериша два года назад перешел к римлянам из Зальцбурга, однако так и не сумел пробиться в основу Симоне Индзаги – 22 матча, ноль голов.

Концовку текущего сезона Бериша провел в Бундеслиге, регулярно играя за Фортуну. В Реймсе у него есть шансы поиграть в еврокубках – пятое место Лиги 1 даст путевку в Лигу Европы, если ПСЖ выигрывает национальные кубки.

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Италия Валон Валон Бериша Лацио Лацио Реймс Реймс Франция Трансферы Трансферы Чемпионата Италии
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