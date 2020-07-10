Лаціо продав хавбека у Францію

Косоварський півзахисник Валон Беріша продовжить кар'єру в Лізі 1.

Беріша покинув Лаціо та перейшов у Реймс. Косовар підписав з французами контракт на 4 роки та виступатиме під 14 номером, інформує офіційний сайт клубу.

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Лаціо отримав за 27-річного хавбека 5 мільйонів євро компенсації. Беріша два роки тому перейшов до римлян із Зальцбурга, однак так і не зумів пробитися в основу Сімоне Індзагі – 22 матчі, нуль голів.

Кінцівку поточного сезону Беріша провів у Бундеслізі, регулярно граючи за Фортуну. У Реймсі в нього є шанси пограти у єврокубках – п'яте місце Ліги 1 дасть путівку в Лігу Європи, якщо ПСЖ виграє національні кубки.

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