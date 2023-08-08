Густав Исаксен перешел из Митьюлланда в Лацио, информирует официальный сайт римского клуба. Согласно La Lazio Siamo Noi, "бьянкочелести" заплатили за игрока 12 миллионов евро + бонусы. Максимальную сумму, которую Митьюлланд сможет выручить – 16 млн евро.

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22-летний Исаксен стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании по итогам сезона 2022/23. В 32 матчах за команду он отличился 18 голами и 5 голевыми передачами.

Контракт датчанина с римлянами рассчитан на 5 лет.

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