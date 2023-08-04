Японский хавбек франкфуртского Айнтрахта перешел в Лацио. Об этом информирует официальный сайт римского клуба. Сообщается, что игрок присоединится к новой команде, как только бюрократические процедуры по выдаче въездной визы в Италию будут завершены.

Экс-звезда Шахтера может перебраться в Лацио – "орлы" активно ищут замену капитану, переехавшему в Саудовскую Аравию

Согласно Gazzetta dello Sport, Камада подписал с "орлами" четырёхлетний контракт с зарплатой около 3 млн евро в год. Этот оклад – один из самых высоких в команде.

Камада пришёл на замену Сергею Милинковичу-Савичу, который соблазнился большими деньгами и уехал покорять Саудовскую Аравию. В начале лета в услугах Даичи был заинтересован наставник Ромы Жозе Моуринью, но в итоге "джаллоросси" предпочли подписать Уссема Ауара.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів