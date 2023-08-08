Густав Ісаксен перейшов із Мітьюлланда в Лаціо, інформує офіційний сайт римського клубу. Згідно з La Lazio Siamo Noi, "б'янкочелесті" заплатили за гравця 12 млн євро + бонуси. Максимальну суму, яку Мітьюлланд зможе виручити – 16 мільйонів євро.

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22-річний Ісаксен став найкращим бомбардиром чемпіонату Данії за підсумками сезону 2022/23. У 32 матчах за команду він відзначився 18 голами і 5 гольовими передачами.

Контракт данця з римлянами розрахований на 5 років.

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