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В 2020 году France Football сформировал топ лучших голов за все время проведения Лиги чемпионов. В компанию к Зидану, Роналду, Станковичу, Мексесу и Бейлу попал Мауро Брессан. Даже заядлые футбольные болельщики не сразу скажут, кто это. Но точно вспомнят тот гол. France Football, кстати, отдал ему второе место рейтинга сразу после выстрела Зизу в финале ЛЧ в ворота Байера.

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о Мауро Брессане – герое одного эпизода в матче с Барселоной.

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Заключительный тур первого группового этапа Лиги чемпионов сезона 1999/2000. На Артемио Франки приехала Барселона, однако особого подтекста тот матч не имел. Каталонцы, как и Фиорентина, уже обеспечили себе путевку в следующую стадию. Мощная команда с Фигу, Луисом Энрике и Ривалдо гарантированно финишировала первой. Зато "фиалки" с невероятным Габриэлем Батистутой, забившим трижды в четырех предыдущих турах, обеспечили себе второе место.

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Джованни Трапаттони впервые в Лиге чемпионов выпустил в старте 28-летнего полузащитника Маура Брессана. До 2 ноября 1999-го судьба изрядно испытала этого парня. Воспитанник Монтебеллуны начинал карьеру в Милане и Перудже, однако не получил там своего шанса, после чего стартовал в Комо из Серии С.

Мои родители владели пиццерией, которой сейчас управляет мой брат. Я предпочел футбол, а не столики семейного ресторана. В 18 мне удалось попасть в Милан Арриго Сакки, где я тренировался с ван Бастеном, Райкардом и Гуллитом, – вспоминал Мауро о начале своей карьеры.

Далее последовали Фоджа, Кальяри (рядом с Максом Аллегри), Бари (здесь пересекся с Антонио Кассано) и в конце концов Фиорентина. Справедливости ради во всех четырех командах Мауро получил возможность выступать в самом сильном итальянском дивизионе. Впрочем, за почти полторы сотни матчей хавбек отметился лишь двумя голами.

Но все же давайте вернемся во Флоренцию. На 14-й минуте матча в окружении нескольких соперников после неудачного выноса от Гвардиолы и выигранной дуэли Йоргом Хайнрихом Брессан сделал то, что шокировало абсолютно всех. Голкипер Барселоны Франсеск Арнау (в 2021-м отошел в засветы) также не ожидал такого удара и залетел в сетку вместе с мячом.

Тогда это, наверное, казалось немного безумным, но я хотел попробовать, ведь несколько раз пытался проделать что-то похожее на тренировках. Правда, мои попытки не были удачными. В этот момент я снова стал немного ребенком. Мне всегда нравились трюки, я часто оставался после тренировок, отрабатывал их. Но в тот вечер мне повезло, что мяч полетел точно в верхний угол, – рассказывал Брессан о своем чудо-голе позже.

Все, что происходило на поле дальше, не имело значения. На фоне гениального выстрела Брессана потерялись еще пять голов (с итоговыми 3:3) и даже невероятный пас на Абеля Бальбо от того же Брессана. Эпизод на 14-й минуте затмил абсолютно все.

Bressan que había conseguido un golazo de tijera desde fuera del área asiste de tacón a Balbo para que ponga el momentáneo 2-2 contra el Barcelona en la Champions en 1999



️ TVE 1

️ @JCRIVEROTV pic.twitter.com/fTkPPdUwq3 — Alberto Cosín (@albertocosin) March 28, 2021

Несмотря на выдающийся перформанс, Мауро получил крошки игрового времени от Трапаттони на втором групповом этапе. Суммарные 69 минут против МЮ и Бордо – пожалуй, не совсем то, чего ждал сам футболист. В итоге Мауро отыграл 5 матчей в Лиге чемпионов и отличился одним забитым голом. Зато каким!

В следующем сезоне Брессан вместе с Фиорентиной выиграл свой единственный трофей в карьере – Кубок Италии. Важно то, что вклад героя матча с Барселоной был определяющим: 8 матчей в турнире, 2 гола и ассист в финале. В 2001-м Брессан перебрался из Фиорентины в Венецию, затем в Комо, а заканчивал в швейцарских Лугано и Кьяссо. К тому моменту Мауро исполнилось 38.

Уже после завершения активных выступлений Брессан попал в беду. В 2011-м он стал фигурантом дела по организации договорных матчей в низших итальянских лигах. Вскоре дисциплинарные органы объявили свой вердикт – запрет на три с половиной года заниматься футбольными делами.

Летом 2019 года суд Болоньи снял с Брессана и еще нескольких наказанных экс-футболистов все обвинения. Годом ранее Мауро основал NFA Football Academy – что-то вроде летнего лагеря для ребят от 6 до 14 лет. Сейчас он наслаждается жизнью, интересуется футболом и покером и периодически дает интервью.

О ноябрьском вечере 1999-го Мауро Брессану всегда будут напоминать не только многочисленные повторы его забитого мяча и звонки журналистов. На память у него также осталась футболка Ривалдо. "После игры он посмотрел на меня и спросил, хочу ли я поменяться футболками. Я бы с удовольствием оставил в коллекции свою, но все же решил принять предложение Ривалдо".