В рамках 33-го тура итальянской Серии А 2023/24 Лацио победил Дженоа (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Малиновский не смог сыграть в домашнем матче против Лацио. Причиной является травма внутренней поверхности бедра, в результате которой Руслан пропустил уже третий тур подряд. Без помощи украинца “грифоны” не смогли зацепиться за очки.

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В довольно равной игре все решил единственный гол. Его на 67-й минуте провел Луис Альберто, забив с передачи Камады. Интересно, что все 5 своих мячей в чемпионате он забил на выезде – ни один хавбек в топ-5 лиг не имеет такого количества гостевых голов.

Финальный свисток зафиксировал победу Лацио со счетом 0:1. "Орлы" набрали 52 очка, приблизившись к зоне ЛЧ на расстояние трех зачетных баллов (последнюю позицию замыкает Рома). Дженоа с 39 пунктами остается двенадцатой.

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