У рамках 33-го туру італійської Серії А 2023/24 Лаціо переміг Дженоа (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Маліновський не зміг зіграти у домашньому матчі проти Лаціо. Причиною є травма внутрішньої поверхні стегна, внаслідок якої Руслан пропустив вже третій тур поспіль. Без допомоги українця "грифони" не змогли зачепитись за очки.

Кохану форварда збірної України манить Ювентус, Шахтар витягує недооцінений – революцію Шевченка оцінив авторитетний ЗМІ

У доволі рівній грі все вирішив єдиний гол. Його на 67-й хвилині провів Луїс Альберто, забивши з передачі Камади. Цікаво, що усі 5 своїх м'ячів у чемпіонаті він забив на виїзді – жоден хавбек у топ-5 ліг не має такої кількості гостьових голів.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Лаціо з рахунком 0:1. "Орли" набрали 52 очки, наблизившись до зони ЛЧ на відстань трьох залікових балів (останню позицію замикає Рома). Дженоа з 39 пунктами залишається дванадцятою.

Верон б'є на сполох: у Аргентині щодня рвуть "хрести", травмованих – десятки за три місяці. Що кажуть лікарі?