Вингер Лацио Педро продлил контракт с римским клубом еще на один сезон.

Педро продолжит выступать в составе Лацио как минимум до конца сезона 2023/24 – в соглашении игрока и клуба предусмотрен опцион продления контракта до 2025 года.

Лацио подписал экс-партнера Цыганкова, который забил Реалу 4 гола в одном матче

"Хочу поблагодарить президента Лотито, тренер также был важной фигурой при принятии этого решения. Затем – партнёры по команде, они моя семья. Буду рад выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Завершение карьеры в Лацио? Почему бы нет? Мне здесь хорошо, Италия хорошо приняла меня. У меня полное взаимопонимание с болельщиками и партнёрами по команде. Мне нравятся ценности этого клуба, буду рад завершить здесь карьеру", – цитирует Педро La Lazio Siamo Noi.

Педро перешел в Лацио после неудачного сезона в составе Ромы. Он стал третьим игроком в истории футбола, забивавшим в римском дерби за обе команды.