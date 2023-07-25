Педро продовжить виступати у складі Лаціо щонайменше до кінця сезону 2023/24 – в угоді гравця та клубу передбачено опціон продовження контракту до 2025 року.

Лаціо підписав екс-партнера Циганкова, який забив Реалу 4 голи в одному матчі

"Хочу подякувати президенту Лотіто, тренер також був важливою фігурою при ухваленні цього рішення. Потім – партнери по команді, вони моя сім'я. Радий виступити наступного сезону в Лізі чемпіонів.

Завершення кар'єри в Лаціо? Чому б ні? Мені тут добре, Італія добре прийняла мене. У мене повне порозуміння з уболівальниками та партнерами по команді. Мені подобаються цінності цього клубу, буду радий завершити тут кар'єру", – цитує Педро La Lazio Siamo Noi.

Педро перейшов до Лаціо після невдалого сезону у складі Роми. Він став третім гравцем в історії футболу, який забивав у римському дербі за обидві команди.