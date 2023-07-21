Форвард Нью-Йорк Сити Тати Кастельянос, который провёл прошлый сезон на правах аренды в Жироне, подписал контракт с Лацио. Об этом сообщил официальный сайт "бьянкочелести". Сроки соглашения не разглашаются.

Лацио оформил трансфер экс-партнера Цыганкова, который унизил Реал историческим покером

Согласно официальному сайту Нью-Йорк Сити, эта сделка стала рекордной для американского клуба – никогда прежде он не продавал футболиста за столь большую сумму, которую не стал раскрывать. Однако эту сумму раскрыл портал La Lazio Siamo Noi – речь идёт о 15 млн евро.

Также Нью-Йорк получит от римлян процент с перепродажи игрока в будущем.

В прошлом сезоне Кастельянос стал известен на весь мир благодаря покеру в ворота мадридского Реала. В той встрече его Жирона с Виктором Цыганковым в составе выиграла со счётом 4:1.