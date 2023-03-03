Маурицио Сарри не скрывает радости за свою бывшую команду. Перед матчем он тепло поздоровался с Лучано Спаллетти. Однако специалист приехал в Неаполь с четким планом немного затормозить забег "партенопейцев" к Скудетто. Это дело принципа, ведь до сих пор Сарри во главе Лацио только проигрывал Наполи.

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Встреча команд с лучшими линиями защиты в Серии А (смотря на количество пропущенных голов) совсем не обещала стать зрелищной. Конечно, планы мог бы сломать быстрый мяч, и "орлы" едва не забили его. На 5-й минуте Лацио заработал перспективный штрафной. Луис Альберто подал, а Весино затылком сбрасывал в дальнюю "девятку". Мерет даже не реагировал, но Ди Лоренцо в последний момент подстраховал своего голкипера.

Впоследствии игра перешла в более спокойное русло. Соперники пытались подловить друг друга на ошибках. Ближе к успеху был Наполи, у которого линия атаки гораздо опаснее. Хозяева очень быстро нашли слабое звено в обороне Лацио. Патрик Габарон постоянно терял позицию и не успевал за оппонентами. Поэтому пришлось часто фолить. Уже на 21-й минуте испанец получил желтую и еще до перерыва вполне мог увидеть "горчичник" во второй раз. Но главное – Лацио выстоял и не пропустил. Другое дело, что в атаке не создал больше ничего. Первый тайм закономерно завершился без голов.

После перерыва кардинально ничего не изменилось. Только Наполи начал давить активнее. По-прежнему без остроты. Стерильный контроль, тщетные попытки прорваться хотя бы в штрафную Лацио. Ни умение Осимхена находить свободные зоны, ни взрывной дриблинг Хвичи не работали. Подопечные Маурицио Сарри были ко всему готовы. Всегда страховали партнера и накрывали оппонента. Следовательно, "партенопейцы" даже не тревожили Проведеля.

Лацио же, казалось, вообще забыл об атаке. Именно поэтому гол стал шоком. Хвича, отрабатывая в обороне, после навеса сбросил в центр. А там оказался только Весино. Уругваец даже не дал мячу опуститься и пальнул под штангу. У Мерета не было никаких шансов. Роскошный гол! Оставалось отбиваться еще полчаса.

Каких-нибудь 10 минут понадобилось Наполи, чтобы организовать голевую атаку. По крайней мере, такой она должна стать. После розыгрыша углового Осимхен пробил в перекладину, на добивание Ким мин Че среагировал Проведель. И только каким-то чудом два игрока хозяев не смогли добить в сетку. Только сфолили в атаке. "Орлы" уже не думали о том, чтобы увеличить преимущество, но могли это сделать. Милинкович-Савич со штрафного метров с 25 попал в крестовину!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал неожиданное поражение лидера Серии А, которое для Наполи стало лишь вторым в нынешнем сезоне (первым домашним). Лацио обыграл "партенопейцев" на их поле впервые с 2015 года. Тогда команду тренировал еще Стефано Пиоли. Пока "орлы" поднялись на второе место в турнирной таблице, но Интер и Милан свои матчи 25-го тура проведут позже.

"Марадона бы нами гордился". Наполи потерял звезд, но стал убийственной машиной, разносящей Серию А и унижающей Ливерпуль.