Мауріціо Саррі не приховує радості за свою колишню команду. Перед матчем він тепло привітався з Лучано Спаллетті. Проте фахівець приїхав у Неаполь з чітким планом трішки загальмувати забіг "партенопейців" до Скудетто. Це справа принципу, адже досі Саррі на чолі Лаціо лише програвав Наполі.

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Зустріч команд з найкращими лініями захисту в Серії А (зважаючи на кількість пропущених голів) зовсім не обіцяла стати видовищною. Звісно, плани міг би зламати швидкий м'яч, і "орли" ледь його не забили. На 5-й хвилині Лаціо заробив перспективний штрафний. Луїс Альберто подав, а Весіно потилицею скидав у дальню "дев'ятку". Мерет навіть не реагував, але Ді Лоренцо в останній момент підстрахував свого голкіпера.

Надалі гра перейшла в більш спокійне русло. Суперники намагалися підловити один одного на помилках. Ближчим до успіху був Наполі, у якого лінія атаки значно небезпечніша. Господарі дуже швидко знайшли слабку ланку в обороні Лаціо. Патрік Габарон постійно губив позицію та не встигав за опонентами. Тому довелося часто фолити. Вже на 21-й хвилині іспанець отримав жовту й ще до перерви цілком міг побачити "гірчичник" вдруге. Але головне – Лаціо вистояв та не пропустив. Інша справа, що в атаці не створив більше нічого. Перший тайм закономірно завершився без голів.

Після перерви кардинально нічого не змінилося. Лишень Наполі почав тиснути активніше. Як і раніше, без гостроти. Стерильний контроль, марні спроби прорватися бодай у штрафний майданчик Лаціо. Ні вміння Осімхена знаходити вільні зони, ні вибуховий дриблінг Хвічі не працювали. Підопічні Мауріціо Саррі були до всього готові. Завжди страхували партнера й накривали опонента. Відтак, "партенопейці" навіть не тривожили Проведеля.

Лаціо ж, здавалося, взагалі забув про атаку. Саме тому гол гостей став шоком. Хвіча, відпрацьовуючи в обороні, після навісу скинув у центр. А там опинився лише Весіно. Уругваєць навіть не дав м'ячу опуститися і пальнув під самісіньку стійку. У Мерета не було жодних шансів. Розкішний гол! Залишалося відбиватися ще півгодини.

Якихось 10 хвилин знадобилося Наполі, аби організувати гольову атаку. Принаймні такою вона мала б стати. Після розіграшу кутового Осімхен пробив у поперечину, на добивання Кім мін Че зреагував Проведель. І лише якимось дивом аж два гравці господарів не змогли добити в сітку. Лишень сфолили в атаці. "Орли" вже й не думали про те, аби збільшити перевагу, але могли це зробити. Мілінковіч-Савіч зі штрафного метрів з 25 поцілив у хрестовину!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував несподівану поразку лідера Серії А, яка для Наполі стала лише другою в нинішньому сезоні (першою домашньою). Лаціо обіграв "партенопейців" на їхньому полі вперше з 2015 року. Тоді команду тренував ще Стефано Піолі. Наразі "орли" піднялися на друге місце в турнірній таблиці, але Інтер та Мілан свої матчі 25-го туру проведуть пізніше.

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