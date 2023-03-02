Руководство Ромы будет очень тщательно оценивать второй год работы Жозе Моуринью.

Дальнейшее сотрудничество с "Особенным" будет в значительной степени зависеть от выхода "волков" в Лигу чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Рома пропускает уже 4 подряд розыгрыша главного евротурнира, что сильно вредит репутации и доходам клуба. Боссы римлян приглашали Моуринью именно с идеей вернуться в ЛЧ, но с первой попытки не удалось. В прошлом сезоне Серии А Рома финишировала шестой, отстав от топ-4 на 7 очков. Победа в Лиге конференций стала лишь слабым утешением для амбициозных владельцев.

Сейчас Моуринью гораздо ближе к выполнению своей миссии. После 24 туров чемпионата Рома идет пятой, но впереди тройка команд на расстоянии 1-3 пунктов. Если португальцу опять не удастся вернуть "волков" в ЛЧ, то его может не спасти действующий контракт до лета 2024 года.

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