Фиорентина и Специя открыли программу 23-го тура Серии А. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 23-й тур

Фиорентина – Специя – 3:0

Голы: Влахович, 51, Кастровилли, 65, Эйссерик, 83

Кальяри – Торино – начало игры в 21:45

Первый тайм запомнился лишь заменами в составе обеих команд из-за травм и преимуществом Специи по количеству ударов, а в начале второй половины Фиорентина вышла вперед. Кастровилли успел отпасовать в центр, пока мяч полностью не покинул пределы поля, а Влахович в кунг-фу прыжке замкнул.

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Позже, Кастровиллм удвоил преимущество "фиалок", среагировав на рикошет и ударом от газона. А Эйссерик поставил точку во встрече с передачи Влаховича. Таким образом, Фиорентина набрала 25 очков и поднялась на 12 место, Специя с 24 пунктами опустилась на 16 место.

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