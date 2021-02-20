Чемпіонат Італії 2020/21, 23-й тур

Лаціо – Сампдорія – 1:0

Гол: Альберто, 24

Дженоа – Верона – початок о 19:00

Сассуоло – Болонья – початок о 21:45

Суботню програму 23-го туру Серії А відкривав поєдинок у Римі, де Лаціо приймав Сампдорію. В разі перемоги "орли" піднялися б у зону Ліги чемпіонів бодай на добу, випередивши Юве, тож мотивація у господарів була дуже високою. Вона вилилась у гол вже на 24-й хвилині – це Луїс Альберто розігнав контратаку, обігрався з Мілінковічем-Савічем і з меж штрафного поклав м'яч у дальній кут. 1:0!

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Сампдорія не змогла відповісти на цей гол хоча б гольовим моментом – ні до перерви, ні після. Лаціо також особливо не форсував події, час від часу загострюючи гру епізодами середньої складності. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу римлян.

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