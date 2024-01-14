Лацио одержал четвёртую победу подряд, вплотную приблизившись к зоне Лиги чемпионов
В рамках программы дня в 20 туре итальянской Серии А было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2023/24, 21-й тур
Лацио – Лечче – 1:0
Гол: Фелипе Андерсон, 58
Кальяри – Болонья – начало в 16:00
Фиорентина – Удинезе – начало в 19:00
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Лацио одержал четвертую победу подряд, одолев в родных стенах Лечче. Единственный гол на 58-й минуте забил Фелипе Андерсон, которому ассистировал Луис Альберто. Благодаря этому римляне поднялись на три позиции вверх, вплотную приблизившись к зоне ЛЧ – "орлы" проигрывают четвёртую позицию Фиорентине только из-за дополнительных показателей, а так у команд по 33 очка.
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