В рамках программы дня в 20 туре итальянской Серии А было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 21-й тур

Лацио – Лечче – 1:0

Гол: Фелипе Андерсон, 58

Кальяри – Болонья – начало в 16:00

Фиорентина – Удинезе – начало в 19:00

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Лацио одержал четвертую победу подряд, одолев в родных стенах Лечче. Единственный гол на 58-й минуте забил Фелипе Андерсон, которому ассистировал Луис Альберто. Благодаря этому римляне поднялись на три позиции вверх, вплотную приблизившись к зоне ЛЧ – "орлы" проигрывают четвёртую позицию Фиорентине только из-за дополнительных показателей, а так у команд по 33 очка.

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