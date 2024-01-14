В рамках програми дня у 20-му турі італійської Серії А було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 21-й тур

Лаціо – Лечче – 1:0

Гол: Феліпе Андерсон, 58

Кальярі – Болонья – початок о 16:00

Фіорентина – Удінезе – початок о 19:00

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Лаціо здобув четверту поспіль перемогу, здолавши у рідних стінах Лечче. Єдиний гол на 58-й хвилині забив Феліпе Андерсон, якому асистував Луїс Альберто. Завдяки цьому римляни піднялись на три позиції вгору, впритул наблизившись до зони ЛЧ – "орли" програють четверту позицію Фіорентині лишень через додаткові показники, а так у команд по 33 очки.

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