Испанский вингер Педро Родригес продолжит карьеру в Лацио после выступлений за Рому.

Лацио в своем твиттере объявил о подписании Педро Родригеса на правах свободного агента.

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По информации Transfermarkt, контракт с испанцем рассчитан на 2 года. Интересно, что прошлый сезон Педро провел в составе Ромы, которая является сверхпринципиальным врагом Лацио.

К слову, вингер в сезоне 2020/21 провел 40 матчей за "волков", записав в свой актив 6 голов и 7 ассистов.

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