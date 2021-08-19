Лацио объявил о трансфере Педро – испанец перебрался к "орлам" из Ромы
15:38 - Читати українською
Испанский вингер Педро Родригес продолжит карьеру в Лацио после выступлений за Рому.
Лацио в своем твиттере объявил о подписании Педро Родригеса на правах свободного агента.
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По информации Transfermarkt, контракт с испанцем рассчитан на 2 года. Интересно, что прошлый сезон Педро провел в составе Ромы, которая является сверхпринципиальным врагом Лацио.
К слову, вингер в сезоне 2020/21 провел 40 матчей за "волков", записав в свой актив 6 голов и 7 ассистов.
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