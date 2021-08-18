Ювентус договорился с Сассуоло по трансферу Мануэля Локателли, сообщает официальный сайт туринского клуба.

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Полузащитник будет выступать за "Старую Синьору" на правах аренды, соглашение рассчитано на два года. Если Мануэль достигнет определенных статистических показателей до конца сезона 2022/23, то Юве выкупит игрока за 25 млн евро. Также Сассуоло может рассчитывать на около 13 млн евро в виде бонусов.

К слову, Мануэль Локателли стал полноценным игроком Сассуоло в 2019-м, перебравшись с Милана. Именно во время выступлений за "черно-зеленых" его стали вызывать в сборную Италии, а на Евро-2020 он стал одним из открытий, проведя пять матчей и забив дважды.

Для презентации Локателли Ювентус пригласил популярную звезду Instagram Хаби Ламе.

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